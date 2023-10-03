شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة فى تاريخ اليمن.. كاك بنك يحصد الجائزة العربية للمسؤولية الإجتماعية على مستوى المنطقة العربية وشمال أفريقيا . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دبي - الامارات العربية المتحدة.

اقامت "الشبكة العربية للمسؤولية الإجتماعية" في دبي، حفل تكريم للمؤسسات العربية الفائزة بالدورة ال١٦ "للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية" وسط تنافس محموم بين اكثر من ١٠٠ جهة حكومية عربية وتحت رعاية سمو الشيخ المهندس/ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني فى إمارة رأس الخيمة، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، وبحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى.

وخاض بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" هذه المنافسة المحتدمة على اشدها وبكل كفاءة واقتدار، مستندا على تاريخة العريق فى الإسهام بالمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التى تمتد إلى ما يقارب نصف قرن من الزمن، محقفا المركز الثاني بجدارة على مستوى البنوك العربية والشمال أفريقية المتنافسة على نيل الجائزة، بعد عملية التقييم التى أجريت من قبل خبراء دوليين وإقليميين. حيث يتم اختيار افضل ثلاثة متنافسين لكل قطاع .

وجاء فوز كاك بنك بالمركز الثاني للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية فى قطاع الخدمات المالية على مستوى بنوك المنطقة العربية وشمال أفريقيا، بعد تفوقه في معايير الأداء وخدمة المجتمع ومدى الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

ويعتبر كاك بنك أول مؤسسة يمنية تحصل على هذا الإنجاز التاريخي على مستوى اليمن عموما و مستوى القطاع المالي والمصرفي خصوصا.

وتسلم الجائزة عن كاك بنك القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الاستاذ/ حاشد محمد الهمداني، وسط ترحيب وتهنئة كبيرة من الحاضرين معتبرا حصول البنك ولأول مره بتاريخ اليمن، إنجاز تاريخي لكل اليمنيين بشكل عام وللقطاع المصرفي برمته بشكل خاص.

وتقدم الاستاذ حاشد الهمداني، بهذه المناسبة، بالتهنئة لكافة منتسبي كاك بنك، على هذا الإنجاز الكبير الذي يعتبر انجازا لكل كوادر البنك ومنتسبيه.

كما تقدم بالشكر نيابة عن كل قيادة وكوادر كاك بنك لكافة عملائه الكرام على الثقة التى يستمد منها البنك قدراته وامكانياته في التميز وتحقيق الإنجازات.

وتعد الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات هي الجائزة الأولى في المنطقة العربية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة على مدار 15 عامًا، حيث حشدت الجوائز مئات الشركات التنافسية من مختلف القطاعات والصناعات، وخلقت تأثيرات إيجابية ذات حجم هائل على التنمية المستدامة في المنطقة، ما أكسبها مصداقية وثقة واعتراف من الهيئات العالمية الإقليمية، مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الدول العربية وغيرها.

وقد حظيت الجوائز بدعم من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 2008، وفي الفترة من 2014 إلى 2016، أقيمت تحت رعاية جامعة الدول العربية لمدة ثلاث سنوات متتالية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مذكرة تفاهم تم التوقيع عليه في أكتوبر 2014 ليحدد دور الجائزة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

وشهد حفل تسليم الجائزة العربية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات، حضور وفد رسمي من كاك بنك مثلا بالاستاذ حاشد الهمداني القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، والاستاذ رفيق القباطي - نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية

ومدراء الادارات المعنية.

ويشار إلى أن الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية، سبق وان منحت جوائزها العام الماضي فى القطاع المالي

لبنكي الرياض السعودي ، وزيورخ الألماني.

ومن قطاع الطاقة

- شركة أرامكو السعودية.