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عدن - ياسمين التهامي - للإقلاع عن التدخين بدون عناء..تعرف على حيلة الليمون الذكية
أشارت منظمة الصحة العالمية إلى عدة حيل من الممكن لمن يتبعها أن يقلع عن التدخين بأقل عناء ممكن.
حيث اعتبرت المنظمة أن الإقلاع عن التدخين هو أمر يحتاج لإرادة بشكل كبير لكن بالإمكان اللجوء إلى عدة حيل مساعدة. مثل عصر حبة ليمون في كأس ماء فاتر وشربه عند الشعور برغبة في التدخين.
مع عدم النص باتباع هذه الحيلة. لمن لديهم مشكلة ارتداد حمض المعدة إلى المريء. وحرقة المعدة.
كما يجب التوقف عن شرب القهوة لبعض الوقت. لأن استهلاك الكافيين مع النيكوتين. يؤدي إلى تعزيز الرغبة في التدخين. مما يفضي إلى صعوبة التخلي عنه بسهولة.
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