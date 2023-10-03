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عدن - ياسمين التهامي - "مسن"سعودي يفاجئ امرأة أثناء قيادتها السيارة:أنت تسوقين أبرك من أن يوصلك أجنبي شاهدردالأخيرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مسن يشيد بقيادة المرأة للسيارة.

وأظهر الفيديو حوارا حول قيادة السيارة بين المسن وامرأة أثناء جلوس الأخيرة داخل السيارة في شارع عام.

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ووجه المسن حديثه للمرأة قائلا: " تسوقين أنتِ أبرك من أن يوصلك أجنبي، لا تدرين من هو ولا شلون أصله، ولا ايش يسوي معك، وعلمي بناتك تسوق".

وردت المرأة قائلة: " أي والله أبرك وغير ذلك يخرب السيارة، الله يكثر من أمثالك يا خال".

وأشاد المسن بصدور أمر ملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قائلا: " الملك الله يجزاه الجنة".

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