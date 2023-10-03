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عدن - ياسمين التهامي - اسعار سوزوكي فيتارا 2023 في السعودية (صور ومواصفات)

يبحث البعض حول اسعار سوزوكي فيتارا 2023 في السعودية، والتي تعد من بين سيارات العلامة اليابانية المتميزة والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر وتتمتع بتجهيزات متطورة.

اسعار سوزوكي فيتارا 2023 في السعودية

وبشكل عام تعد سيارات سوزوكي من بين السيارات التي تتمتع بقاعدة جماهيرية ليست بالقليلة في المملكة ويرجع ذلك إلى أسعارها التنافسية، فتميل فئة الشباب إلى امتلاكها بشكل خاص.

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واستطاعت فيتارا منذ الظهور الأول لها في عام 1988 أن تدخل في منافسة مع السيارات في فئتها وشهدت على مدار أكثر من 30 عاماً الكثير من التطورات التي جعلتها واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي.

وتتميز سيارة فيتارا 2023 بحصولها على تصميم خارجي عصري وأنيق، بالإضافة إلى مقصورة ذكية، ومحرك رباعي الأسطوانات يولد قوة 115 حصاناً مقابل سعر تنافسي كما ذكرنا.

وتتوفر سوزوكي فيتارا 2023 في السعودية لدى وكيلها الحصري المحلي شركة نجيب أوتو ، ويقدم لكم موقع «المربع نت» في المقالة التالية إجابات على تساؤلات كم سعر سوزوكي فيتارا 2023 في السعودية؟، وكم سعة محركها وأبرز مواصفاتها.

كم سعر سوزوكي فيتارا 2023؟

قبل البدء في رصد مزايا السيارة اليابانية، دعونا نستعرض إجابة سؤال كم سعر سوزوكي فيتارا 2023، والتي تتوفر لدى شركة نجيب أوتو بـ 4 فئات أسعارها كالتالي:

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تصميم سوزوكي فيتارا 2023 الخارجي

وبعد الإجابة على تساؤل كم سعر سوزوكي فيتارا 2023 في السعودية؟ دعونا نستعرض أبرز مزايا السيارة اليابانية التي قد تدفعك لاختيارها.

حصلت السيارة اليابانية على ملامح عصرية وأنيقة، بجانب تلك اللمسات الرياضية، فجاءت بواجهة أمامية رغم بساطة تفاصيلها إلا أنها تعكس الطابع الجريء للسيارة.

تتوفر السيارة سوزوكي فيتارا 2022 بتصميم خارجي جذاب، يتميز بالملامح الأنيقة المتأثرة بالتصميم الرياضي ثنائي اللون، حيث تحصل على شبك أمامي مزدوج كرومي يأتي في هيئة خطوط عرضية متوازية مصنعة من الكروم ويتوسط الشبك شعار الشركة.

وتتميز خطوط التصميم الخارجية بالنعومة والانسيابية في امتدادها من غطاء المحرك إلى الجانب.

ومن التجهيزات الخارجية التي تتمتع بها السيارة مصابيح أمامية بتقنية LED، مع كشافات ضباب أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية من نوع LED مع مصابيح خلفية بإضاءة LED، و عوارض سقفية.

بالإضافة إلى ما سبق، تأتي السيارة اليابانية مزودة بفتحة سقف بانورامية منزلقة مزدوجة، وعلى جانبيها يوجد مرايا خارجية بنفس لون الهيكل وتحكم كهربائي وقابلية الطي.

فيما جاءت سيارة سوزوكي فيتارا 2023 مرتكزة على جنوط عجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصة، مع إطارات 215/55.

أما فيما يخص أبعاد السيارة اليابانية، فجاءت بطول كلي 4175 مم، فيما جاءت بعرض كلي بلغ 1,775 مم،والارتفاع الكلي 1,610 مم، وطول قاعدة العجلات 2,500 مم، ومساحة التخزين الخلفية 1,120 لتر، وبلغ وزن السيارة الصافي 1,185 كيلوجرام