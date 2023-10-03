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عدن - ياسمين التهامي - موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2023/2024 والقنوات الناقلة

سيحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نادي نابولي في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، يشارك ريال مدريد في المجموعة الثالثة إلى جانب نادي نابولي الإيطالي ونادي يونيون برلين الألماني ونادي براجا البرتغالي، نجح الفريق المدريدي في تحقيق فوز مذهل في مباراته الأولى على نادي يونيون برلين بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة عن طريق نجمه المتألق جود بيلنجهام، بينما انتصر نادي نابولي على نادي براجا بنتيجة 2-1، من المتوقع أن يسعى الفريقان للفوز في هذا اللقاء للمنافسة على صدارة المجموعة، ويدخل الريال المباراة بكامل نجومه خاصة بعد عودة النجم البرازيلي الدولي فينسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي

يواجه ريال مدريد نظيره فريق نابولي الإيطالي في الجولة الثانية من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024، وتُقام المباراة اليوم الثلاثاء 3 من أكتوبر 2023 على ملعب دييجو مارادونا بإيطاليا،وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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القنوات الناقلة للمباراة

يتم بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023 / 2024 عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية الناقل الحصري والوحيد في أفريقيا والشرق الأوسط، ويعلق على المباراة المعلق الكبير حفيظ دراجي والتي من المتوقع أن تكون مباراة قوية على صدارة المجموعة الثالثة ضمن مجموعات دوري أبطال اوروبا هذا العام.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

وفقاً لموقع fotmob فمن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي:- كيبا.

في خط الدفاع:- داني كارفاخال، إدواردو كامافينجا، أنطونيو روديجر ، ناتشو.

في خط الوسط:- جود بيلينجهام ، أوريلين تشواميني ، مودريتش، فيديريكو فالفيردي.

في خط الهجوم:- جوسيلو، فينيسيوس جونيور.