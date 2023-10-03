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عدن - ياسمين التهامي - الحلوى المثالية للأطفال.. كرات جوز الهند بالحليب سهلة وسريعة بدون فرن وبمكونات بسيطة وصحية

كرات جوز الهند هي حلوى خفيفة محببة لدى الأطفال، كما أنها من الحلويات البسيطة التي يمكن أن تقدم في المناسبات، وأيضًا لضيافة الأهل والأصدقاء فهي تتميز بطعمها المميز كما أنها تمد الجسم بالطاقة والنشاط، وتحتوي على الكثير من الفوائد لاحتوائها على اللبن الحليب وجوز الهند، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبدون أي مجهود ولا تحتاج للكثير من المكونات، وطريقة التحضير والإعداد هي ما سوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال.

طريقة عمل كرات جوز الهند

بخطوات بسيطة يمكنكم تحضير كرات جوز الهند المميزة في وقت قياسي وبدون أي مجهود، وهذه الخطوات تتمثل في إتباع الآتي:

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المكونات:

طريقة التحضير:

ملحوظة: من الممكن إضافة كوب من البسكوت المطحون أو كما يمكن إضافة شوكولاتة خام مبشورة إلى خليط جوز الهند الناعم ويتم خلط المكونات، وذلك حتى يتم الحصول على نكهة غنية بشكل أقوى وأفضل، وذلك حسب الرغبة.