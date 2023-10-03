تزامنت مع توقيعها اتفاقية مع شركة طيران إيرانية - الحكومة: احتجاز مليشيا الحوثي لطائرة اليمنية أعمال قرصنة تؤكد حقيقتها كـ"عصابة إجرامية"

اعتبرت الحكومة اليمنية، احتجاز مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، أعمال قرصنة تؤكد حقيقية المليشيا كـ"عصابة إجرامية"، داعية إلى ضغط دولي على المليشيا لإطلاق الطائرة المحتجزة ورفع الحظر عن أرصدة الشركة.





وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني، "إن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باحتجاز طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، من طراز (ايرباص A330)، بالتزامن مع استمرارها في تجميد حسابات وأرصدة الشركة التي تتجاوز 80 مليون دولار منذ 7 أشهر، يؤكد من جديد مضيها في نهج التصعيد، وحقيقتها كعصابة اجرامية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية".



وأوضح الإرياني في بيان على منصة إكس، "أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية الممنهج وأعمال القرصنة التي طالت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني لجميع اليمنيين من كل محافظات الجمهورية، جاء بالتزامن مع توقيع المليشيا اتفاقية نقل جوي مع شركة (ماهان اير) الإيرانية لتسيير (14) رحلة أسبوعياً، لتعزيز الحضور الإيراني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من خلال استقدام الخبراء وتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية".



وحمّل الارياني المليشيا الحوثية كامل المسئولية عن هذا التصعيد الخطير الذي قال إنه "يندرج ضمن مساعيها لصناعة الأزمات واستغلالها للضغط على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، واستخدام المواطنين الواقعين تحت سيطرتها كرهائن، وما قد يترتب عليه من نتائج في مقدمتها وقف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء، وحرمان المواطنين والمرضى وكبار السن من الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لإعادة تشغيل المطار".



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بمغادرة مربع الصمت، وادانة هذه التحركات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، ويدفع ثمنها المدنيين الأبرياء، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق الطائرة المحتجزة فورا ودون قيد أو شرط، ورفع الحظر المفروض على ارصدة الشركة، وتحييدها.



ومساء الأحد الفائت، احتجزت مليشيا الحوثي، طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الدولي، ردا على قرار الشركة تعليق رحلتها التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية إلى الأردن جراء استمرار مليشيا الحوثي تجميد أرصدة الشركة في بنوك صنعاء والمقدرة بـ 80 مليون دولار بغية الاستحواذ عليها.