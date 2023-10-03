[ صنعاء.. وفاة وإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار أسطوانة غاز منزلي ]

توفي وأصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بانفجار أسطوانة غاز منزلي داخل منزلهم في محافظة صنعاء، شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن أسطوانة غاز منزلي انفجرت في منزل المواطن (وسيم أحمد ناجي الفرح) الكائن في منطقة دار سلم بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.



وأضافت المصادر أن الحادثة تسببت بإصابة رب الأسرة بحروق بليغة، فيما توفيت زوجته (غادة علي أحمد النصيري) وطفله (أحمد).



يذكر أن حوادث انفجارات اسطوانات الغاز تزايدت في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بشكل لافت، وتسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، في ظل انتشار واسع للأسطوانات التالفة في ظل غياب أي رقابة من الجهات المعنية.