شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الطريقة السحرية لإزالة الشعر من المناطق الحساسة وتفتيح وتنعيم الجلد في نفس الوقت! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الشعر الزائد في المناطق الحساسة من المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء والرجال، خاصة في فصل الصيف، حيث يسبب حكة وتهيج ورائحة غير مستحبة. كما أن إزالة الشعر بالشمع أو الحلاوة أو الخيط قد تكون مؤلمة ومضرة للبشرة، خاصة إذا كانت حساسة أو رقيقة. لذلك، نقدم لك في هذا المقال بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على إزالة شعر المناطق الحساسة بكل سهولة وبدون ألم، مع تفتيح وتنعيم الجلد.

وصفات طبيعية لإزالة شعر المناطق الحساسة السكر والليمون: هذه الوصفة من أشهر وأسهل الطرق لإزالة شعر المناطق الحساسة، حيث يعمل السكر على تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة، بينما يعمل الليمون على تفتيح لون البشرة وتعقيمها. كل ما عليك فعله هو خلط كوب من السكر مع عصير ليمونتين في قدر صغير على نار متوسطة، حتى يذوب السكر ويتكون مزيج لزج. ثم اتركي المزيج يبرد قليلاً، وضعيه على المنطقة التي ترغبين في إزالة شعرها بواسطة ملعقة أو فرشاة. اضغطي على المزيج بإصبعك أو قطعة قماش، ثم اسحبيه بسرعة في اتجاه عكس نمو الشعر. كرري هذه الخطوات حتى تتخلصي من كل الشعر، ثم اغسلي المنطقة بالماء الفاتر وضعي كريم مرطب. الكركم والحليب: هذه الوصفة من أفضل الطرق لإزالة شعر المناطق الحساسة بدون ألم، حيث يعمل الكركم على تبيض وتنظيف الجلد وإزالة التصبغات، بينما يعمل الحليب على تغذية وترطيب الجلد. كل ما عليك فعله هو خلط ملعقتين كبيرتين من الكركم مع كمية كافية من الحليب لتكوِّن عجينة سميكة. ثم ضعِّ هذه العجينة على المنطقة التي تود إزالة شعرها، واتركيها تجف لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، افركي المنطقة بلطف بأصابعك أو قطعة قماش ناعمة، وستلاحظين أن الشعر يتساقط مع العجينة. اغسلي المنطقة بالماء البارد وضعي كريم مرطب. البابونج والعسل: هذه الوصفة من أكثر الطرق فعالية لإزالة شعر المناطق الحساسة، حيث يعمل البابونج على تهدئة وتلطيف الجلد ومنع التهيج، بينما يعمل العسل على ترطيب وتنعيم الجلد وإزالة البكتيريا. كل ما عليك فعله هو غلي كوب من الماء مع ملعقتين كبيرتين من زهور البابونج المجففة لمدة 10 دقائق، ثم صفِّ الماء واتركه يبرد. ثم أضفي إلى الماء ملعقتين كبيرتين من العسل، واخلطيهما جيداً. ثم ضعِّ هذا المزيج على المنطقة التي ترغبين في إزالة شعرها، واتركيه لمدة 15 دقيقة..