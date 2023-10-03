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عدن - ياسمين التهامي - “لمحبي نكهة القهوة اللذيذة”.. طريقة عمل كيكة النسكافيه اللذيذ بقوام هش وطعم لا يقاوم 2023/10/03 الساعة 03:40 مساءً (جهينةيمن) كيكة النسكافيه من الحلويات اللذيذة التي يمكن تقديمها في المناسبات العائلية، وتختلف طرق تحضيرها، فهناك طريقة عن طريق خبزها في الفرن وطريقة تحضيرها على شكل طبقات باردة. مكونات كيكة النسكافيه مكونات الصوص اقراء ايضاً : مقادير الكريمة خطوات التحضير

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