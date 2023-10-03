إب..وفاة مواطن بعد الاعتداء عليه من قبل عصابة حوثية حاولت السطو على أرضيته

توفي مواطن بعد الاعتداء عليه من قبل عصابة حوثية حاولت السطو على أرضيته في محافظة إب، (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "عبدالله محمد حسن" من أبناء مديرية جبلة، توفي بعد الاعتداء عليه من قبل عصابة حوثية حاولت السطو على أرضيته.



وأضافت المصادر أن العصابة المسلحة التي يتزعمها شخص يُدعى "سمير القديمي"، حاولت السطو على أرضية المواطن الضحية، وحينما قام بالدفاع عن أرضيته اعتدوا عليه بالضرب ليسقط مغشيا عليه ويتوفى على إثر ذلك.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، صراعات متزايدة حول الأراضي، زادت من حدتها عمليات النهب المنظم التي تقودها قيادات وعصابات تابعة للمليشيا.

