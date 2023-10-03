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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للشوكولاتة الجاهزة.. إليك طريقة سهلة وبسيطة لتحضير أفضل وألذ كيكة بالشوكولاتة في المنزل

كيك الشوكولاتة من أفضل أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها في الحفلات الخاصة والعامة والتي يمكن تناولها الأطفال في المنزل ولذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في المنزل بطريقة سهلة وغير مكلفة. مكونات كيكة الشوكولاتة اقراء ايضاً : كوب حليب.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

نصف كوب كاكاو.

3بيضات.

فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

كيس بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خل. طريقة عمل صوص الشيكولاتة نحضر الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الحليب والسكر والكاكاو والزيت. ويضرب الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات.

يأخذ كوب من الخليط صوص الشوكولاتة

ثم يوضع في الثلاجة.

يضع في الخلاط البيض والفانيليا مع باقي الخليط ويضرب جيداً.

في وعاء يضاف الخليط ودقيق المنخول وبكينج بودر ويمزج الخليط جيداً.

يدهن الصينية بالزيت.

ويوضع الخليط في الصينية.

نسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180

توضع الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد.

ثم يضاف كوب الشكولاتة وتقدم جانب كوب من الشاي بألف هنا وشفاء.

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