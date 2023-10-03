شكرا لقرائتكم خبر عن هروب محترف أجنبي من الدوري السعودي ومغادرته المملكة بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هروب محترف أجنبي من الدوري السعودي ومغادرته المملكة بشكل مفاجئ 2023/10/03 الساعة 06:42 مساءً أفاد تقرير صحفي، بأن أحد اللاعبين الأجانب في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، غادر المملكة بشكل مفاجئ. ووفقا لموقع "سعودي"، فإن اللاعب الأجنبي يرفض إكمال الموسم الحالي رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي. اقراء ايضاً : وأشار الموقع إلى أن المصادر لم تكشف حتى الآن عن هوية اللاعب أو هوية النادي الذي يلعب له.

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