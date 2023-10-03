شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السر الذي يبحث عنه الجميع..كيف تقوم برفع فيتامين "دال" في الجسم دون الحاجة الى ادوية خلال شهرين !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف صانع المحتوى نادر القرشي، عن تجربته في رفع فيتامين "د" من 3 إلى 30 بدون أدوية خلال شهرين. وقال القرشي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك"، إنه كان يتعرض للشمس من أجل رفع نسبة فيتامين د بجسمه. وأضاف: يجب ارتداء ملابس مكشوفة على الكتفين والركبة والفخذين والتعرض للشمس من الساعة 9 صباحاً: 11 صباحاً في هذه الفترة". وتابع: كنت أتعرض 5 أيام في الأسبوع للشمس. .

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