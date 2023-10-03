شكرا لقرائتكم خبر عن طعمها يجنن.. طريقة عمل كيكة الموز المقلوبة بالكراميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طعمها يجنن.. طريقة عمل كيكة الموز المقلوبة بالكراميل

عرضت الشيف غادة جميل، خلال برنامجها المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كيكة الموز المقلوبة بالكراميل، بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم لذيذ وشهي.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كيكة الموز المقلوبة بالكراميل، وفقًا للشيف غادة جميل:

اقراء ايضاً :

المكونات:

٢ كوب دقيق

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب سكر

٣ بيضات

٨ ثمرة موز

كوب سكر بني

نصف كوب زبادي

ملعقة كبيرة قرفة

طريقة التحضير:

احضري بولة كبيرة واهرسي فيها 5 ثمرات من الموز، ثم أضيفي الزيت والبيض والدقيق والقرفة والسكر الأبيض، وتقلب المكونات جيدًا من الأسفل إلى الأعلى في اتجاه واحد حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

احضري طاسة على نار متوسطة وضعي فيها الزبدة وانتظري حتى تذوب ثم ضعي السكر البني واتركيه على النار حتى يتكرمل.

احضري صينية وضعي فيها خليط الزبدة وافرديه داخل الصينية ثم يقطع باقي الموز إلى شرائح رفيعة وترص على خليط الزبدة والسكر.

اسكبي عجين الكيك على الموز ثم توضع الصينية في الرف الأوسط بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45-50 دقيقة.

بعد خروج الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم اقلبيه في طبق التقديم، وبالهنا والعافية.