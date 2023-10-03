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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة لن تتوقعها.. ضع شرائح الليمون بجوار سريرك ليلاً وشاهد ماذا سيحدث لك

وفقاً للعلاج بالروائح، الليمون ليس مجرد فاكهة، ولكنه مكون سحري يمكن أن يؤدي إلى استجابة فسيولوجية في الجسم. غني بالعناصر الغذائية القيمة، مثل فيتامين ج وفيتامين أ وب والنحاس والمنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة القوية، فهو مفيد للبشرة وحتى الأعضاء الداخلية.

تتساءل كيف؟ لقد ثبت من خلال الأبحاث أن وضع شرائح الليمون بجوار سريرك ليلاً يمكن أن يساعد في تحسين مشاكل الجهاز التنفسي وجودة الهواء والنوم. اقرأ لتعرف كيف.

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1. الليمون غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا. عند استنشاقه أثناء النوم، فإنه يحسن عملية التنفس ويمسح فتحة الأنف. يجب على الأشخاص الذين يعانون من الربو أو الجيوب الأنفية ممارسة عادة وضع الليمون بجانب السرير، لأنه يفتح ممرات الرئة.

2. تجعل خصائص إزالة السموم من الليمون وسيلة فعالة لتحسين جودة الهواء. وفقاً للباحثين، فإنه يعطي رائحة قوية تجعل الهواء في الغرفة وحول السرير أكثر متعة.

3. وفقاً لأخصائيي العلاج بالروائح ، يعتبر الليمون مزيلاً للتوتر بشكل طبيعي. يحفز إنتاج السيروتونين وينظم القلق وتقلبات المزاج. السيروتونين هو المادة الكيميائية السعيدة في الدماغ التي تنظم الحالة المزاجية وتوازن أيضاً الاكتئاب.

4. تشير دراسة إلى أن النمل والبعوض يكرهون رائحة الليمون والأطعمة الحمضية الأخرى. يمكن أن يؤدي فرك قشور الليمون على بشرتك أو حتى وضعها بالقرب من الوسادة إلى حمايتك من لدغات البعوض والحشرات.