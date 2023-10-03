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عدن - ياسمين التهامي - اكلة يمنية يحبونها اليمنيين طريقة عمل العصيدة اليمني 2023/10/03 الساعة 09:25 مساءً (جهينةيمن) اقراء ايضاً : align="center" dir="RTL">طريقة عمل العصيدة اليمني مقادير العصيدة اليمني align="center" dir="RTL"> ( إذا لم تتوفر لدينا هذه الحبوب نستخدم كوبان ونصف دقيق + كوب ونصف من طحين البر ) طريقة تحضير العصيدة اليمني

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