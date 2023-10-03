وسط إهمال حكومي.. صيادون يهبون لإنقاذ السلاحف من الانقراض شرقي اليمن

في ظل غياب السلطات الرسمية، تحرك صيادون بسطاء للقيام لحماية السلاحف البحرية العملاقة في محافظة المهرة اليمنية من بشر يأكلون لحومها وبيضها وكلاب تلاحق صغارها ومهربين ينتقون أنواعا منها لبيعها بثمن بخس خارج البلاد.



ومن هؤلاء حفيظ كلشات الذي أخذ على عاتقه مهمة حماية السلاحف المهددة بالانقراض، ويقول إن السبب وراء عمله التطوعي في حماية السلاحف في أثناء خروجها من البحر الى الساحل لوضع بيضها هو أنها "غير قادرة على الدفاع عن نفسها".



وقال الصياد، -الذي بات يُعرف في منطقته بالمراقب البيئي المتطوع والذي يتصدى لهذه المهمة منذ عام 2012، في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)- إن السلاحف البحرية بمجرد قلبها على قوقعتها "تبات كما هي حتى تنقر الطيور عيونها وتقتلها حرارة الشمس".



ويتجول كلشات، الذي يمتهن الصيد منذ الصغر، بقاربه الخشبي الصغير في البحر والشواطئ القريبة من منزله في منطقة محيفيف في جنوب غرب مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، ويراقب أماكن وجود السلاحف على ساحل المنطقة الذي يمتد لمسافة 18 كيلومترا منذ خروجها من البحر بعد غروب الشمس حتى عودتها إليه مع الشروق.



ويشير إلى أنه يحمي السلاحف من البشر الذين يقبلون على ذبحها وأكل لحومها والصيادين الذين يبيعونها والكلاب التي تتسابق على أكل السلاحف الصغيرة، كما يعمل على حمايتها من الشباك أو أي أشياء تعرقل مسيرتها من مخلفات الإنسان على الشاطئ.



وقال كلشات إن الوقت المناسب لخروج السلاحف نحو البر يأتي مع حلول الظلام، حيث تزحف ببطء لمسافات قصيرة على رمال الشاطئ الرخوة وتعمل على إحداث حفر متفاوتة الأعماق في مناطق على الساحل تختارها بعناية لوضع بيوضها التي تصل إلى نحو 200 بيضة، ثم دفنها والعودة إلى البحر، مشيرا إلى أن السلاحف تضع بيوضها مرتين كل عام.



والسلاحف الخضراء هي النوع الأكثر شيوعا على شواطئ المهرة، لكن يوجد أنواع أخرى بكميات أقل ومنها السلاحف ضخمة الرأس ومنقار الصقر والزيتونية. وتضع السلاحف بيضها على شواطئ المهرة في الفترة التي تمتد من يونيو حزيران إلى أكتوبر تشرين الأول.



وأكبر سلحفاة خضراء عُثر عليها في العالم بلغ طولها 152 سنتيمترا ووزنها 395 كيلوجراما، ولكن أوزان هذا النوع من السلاحف تتراوح في المعتاد بين 110 و190 كيلوجراما وطولها بين 83 و114 سنتيمترا.



ويعمل كلشات على حماية السلاحف في مناطق تشهد زحفا عمرانيا من قبل مستثمرين، وقال إنه لا يتلقى دعما ولا مساندة من أي جهة. ودعا الصياد اليمني السلطات المعنية بحماية البيئة في المهرة إلى إعلان ساحل السلاحف محمية طبيعية وتوفير حراسة دائمة له من اعتداءات البشر.



ويعتبر مستشار محافظ المهرة للشؤون البيئية، استيطان السلاحف لسواحل المهرة مهما "لأن السلاحف ثروة بيئية تحافظ على التوازن البيئي كما تحافظ على نقاوة البحر وتتغذى على العوالق المائية، كما أن محمياتها تمثل مناطق سياحة متميزة، وهي أيضا تمثل مخزونا غذائيا احتياطيا لاستخدامه في أثناء الأزمات الكبيرة".



وقال إنه "في ظل التجاهل الحكومي لحماية السلاحف، نشأت ثقافة لدى الكثير من شباب المهرة، على غرار كلشات، الذين يعملون بشكل تطوعي لحماية السلاحف في المناطق القريبة منهم دون الحصول على أي دعم أو مساعدة من قبل السلطات".



وتستوطن السلاحف سواحل المهرة منذ سنوات طويلة، وتهاجر إلى مختلف المناطق في البحر طيلة العام ثم تعود إلى المهرة للتعشيش ووضع بيوضها، لما توفره سواحل المنطقة من رمال رطبة تساعد السلاحف على الحفر ودفن البيض.



وقالت إيمان باعمر، مديرة مكتب وزارة المياه والبيئة بمحافظة المهرة، في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي إن الاحتباس الحراري يؤثر على البيئة البرية والبحرية بشكل متزايد، مما زاد من أهمية حماية البيئة في المحافظة التي تعاني إهمالا وتدميرا بشريا.



وحذرت إيمان من أن السلاحف في منطقة الدمر على شفا الانقراض بفعل الصيد الجائر وغياب الدعم والتمويل الحكومي لتوفير حماية دائمة للمحميات الخاصة بالسلاحف.



ووفقا للمسؤولة الحكومية، أدت أعمال بناء متنزهات في محمية السلاحف بمنطقة الدمر إلى تدمير مناطق تعشيش السلاحف، لافتة إلى أن الجهود التطوعية التي يبذلها شباب من أمثال كلشات بأنها "بسيطة وحلول لا تفي بالغرض".



وأشارت إيمان إلى أن الزحف العمراني في المهرة، التي تشهد اتساعا حضريا يوما بعد يوم، جاء على حساب البيئة البحرية ويهدد بقائها، خاصة في محمية السلاحف ومحمية حوف.



وترى المسؤولة الحكومية أن يدها مغلولة، قائلة إن دور مكتب المياه والبيئة في المهرة هو دور إشرافي فحسب، مضيفة: "مكاتب الهيئة العامة لحماية البيئة نزعت دور مكاتب وزارة المياه والبيئة، لكنها لا تقوم بواجبها في حماية البيئة، خاصة في المهرة".

المصدر: وكالة أنباء العالم العربي