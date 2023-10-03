في ظل صراعات داخلية.. قيادي حوثي يقول إن عشرات المسلحين الملثمين والزينبيات يقتحمون منزله

المنامة - ياسر ابراهيم - قال قيادي في مليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، إن عشرات العناصر المدججة بالأسلحة، مسنودة بعناصر نسائية مسلحة اقتحمت منزله في صنعاء (شمال اليمن)، قبل أن يعلن عن اختطافه.



وقال عبدالرحمن الجرموزي -وهو شاعر حوثي مقرب من قيادة المليشيا- عبر صفحته بالفيسبوك، إن "قوة من المليشيا المدججة بعدد من الأطقم المسلحة وعلى متنها عشرات الملثمين والزينيبات اقتحموا منزله في صنعاء".



ولفت إلى أنه حصل على أوامر كف خطاب من وزير الداخلية في حكومة الحوثي (غير المعترف بها)، لكنه أكد في تسجيل له يوثق عملية الاقتحام أنه "لا يعرف غريمه ولا من أمر بخطفه".



وأضاف، أن من الواضح أن الاقتحامات وانتهاك حرمات البيوت، بدون أوامر ومعرفة الغرماء هي التغيير الجذري الذي يقصده عبدالملك الحوثي".



ولاحقا بعد بث الفيديو مساء اليوم، نشرت صفحته على "الفيسبوك" أنه تم القبض عليه واقتياده إلى مكان مجهول. وجاءت الحادثة في ظل خلافات وصراعات داخلية تعصف بالمليشيات.



وكانت النيابة الجزائية التابعة للمليشيا قد كلفت أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية قبل أكثر من شهر بالقبض على "الجرموزي" بتهمة ازدراء القضاء الحوثي.



ويشن الجرموزي -وهو مدون مشهور عند أوساط الحوثي-، هجوما حادا على سلطة القضاء الخاضعة للحوثي ومحمد علي الحوثي بعد خطف أحد أقاربه منذ سنوات، وفشله في إخراجه من السجن، رغم أنه شاعر يعمل لصالحهم منذ فترة طويلة.

وأمس الإثنين، قتل القيادي في مليشيا الحوثي المدعو "عبدالوهاب الشامي" في ظروف غامضة داخل منزله، بمنطقة سمارة، بمديرية يريم، شمال محافظة إب.