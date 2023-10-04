عدن - ياسمين التهامي - الهلال السعودي يودع أبطال آسيا خلال ساعات.. سيناريو مؤلم في 90دقيقة

2023/10/04 الساعة 03:35 صباحاً

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: يخوض الهلال مباراة هامة ومرتقبة أمام نساجي الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا. ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من المسابقة، برصيد نقطة وحيدة فقط. ويتصدر نساجي المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يعني الفوز الإيراني على الهلال الكثير حيث سيرتقي للنقطة السادسة بينما يظل الهلال بنقطة وحيدة. [.: اتساع الفارق بين الهلال ونساجي يشكل خطر على الزعيم، حيث يتأهل فقط المتصدر من كل مجموعة بالإضافة فقط للثلاثي الأفضل في المركز الثاني بين المجموعات. الصدارة هي المفتاح الأهم لتأهل الهلال إلى الدور التالي، بينما بقاء الأزرق ثانيًا يشكل قلقًا واسعًا بين جماهيره بشأن التأهل. الخروج الآسيوي للهلال قد يكون قريبًا في حالة الخسارة الليلة أمام نساجي الإيراني بعد مرور جولتين فقط. مواضيع اضافية [..: الهلال السعودي يودع أبطال آسيا خلال ساعات.. سيناريو مؤلم في 90 دقيقة