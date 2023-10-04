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عدن - ياسمين التهامي - إعتدت جماهير إيران على حافلةالإتحاد السعودي بعد إلغاء مباراته مع سباهان؟..شاهد 2023/10/04 الساعة 03:58 صباحاً اقراء ايضاً : ...: من دون شك، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا أساسيًا للأخبار والأحداث اليومية، ولكن هذا لا يعني أن كل ما يتم نشره هناك صحيحًا. فقد تم تداول مقطع فيديو يزعم تعرض حافلة نادي الاتحاد السعودي للرشق بالحجارة في إيران، وهذا ما أثار جدلاً واسعًا بين رواد هذه المنصات كانت الحافلة في طريقها للعودة إلى ...: من دون شك، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا أساسيًا للأخبار والأحداث اليومية، ولكن هذا لا يعني أن كل ما يتم نشره هناك صحيحًا. فقد تم تداول مقطع فيديو يزعم تعرض حافلة نادي الاتحاد السعودي للرشق بالحجارة في إيران، وهذا ما أثار جدلاً واسعًا بين رواد هذه المنصات كانت الحافلة في طريقها للعودة إلى السعودية بعد إلغاء المباراة ضد نادي سباهان أصفهان بسبب الاعتراض على وجود صور وتماثيل ولافتات ذات طابع سياسي في الملعب، مما أثار غضب الجماهير وأشعل فتيل النقاش. [.: رغم هذا الجدل، فإن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا. فقد نفت مصادر موثوقة تعرض حافلة النادي لأية أضرار، مشيرةً إلى أن الشعب الإيراني منفصل عن القضايا السياسية وهو يرى نفسه شقيقًا لشعب المملكة. مع كل هذه الأحداث, نستنتج مدى تأثير وقوة مواقع التواصل الاجتماعي. تلك المنصات التي أعطت الجميع القدرة على نشر الأخبار بكل سهولة، قد تكون سيفًا ذو حدين. فالمعلومات الصحيحة يمكن أن تكون مفيدة، بينما الشائعات والأخبار المغلوطة قد تسبب فتنة وشرخ بين الأمم. علينا أن نكون حذرين ونتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو الانجراف وراء الأحاديث. فالتواصل الاجتماعي هو أداة، وكيفية استخدامنا لهذه الأداة هو ما سيحدد النتيجة، سواء كانت إيجابية أو سلبية. [: هل إعتدت جماهير إيران على حافلةالإتحاد السعودي بعد إلغاء مباراته مع سباهان؟..شاهد ماحدث

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