أمين عام مرجعية حضرموت يطالب بتشكيل لجنة تحقيق للتجاوزات التي صاحبت الحملة الأمنية في المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب أمين عام مرجعية قبائل حضرموت المساعد، الشيخ سلطان التميمي، اللجنة الأمنية بالمحافظة بشكل عاجل تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي صاحبت المداهمات التي حدثت يوم أمس بمدينة المكلا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت قد أعلنت الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية ضد المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون في مدينة المكلا مركز المحافظة.

وطالبت التميمي في تصريحات صحافية، بمحاسبة مرتكبي تلك التجاوزات، وإطلاق سراح من لم تثبت عليه أي تهمة من المعتقلين.

وأكد أن الشعب الحضرمي "يعشق النظام، ويحترم القضاء والقانون، ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وقيامها بواجبها".

وجدد التأكيد على رفضه رفضًا قاطعًا لأي تجاوزات تروّع الأسر وتمتهن كرامة الإنسان.

وكانت قوات أمنية قد داهمت عشرات المنازل في عدد من أحياء مدينة المكلا، واعتقلت العشرات، بتهمة المشاركة في احتجاجات سابقة طالبت بتحسين الخدمات وخروج القوات الإماراتية من مطار الريان.

وحسب مصادر مطلعة فأن اشتباكات اندلت في منطقة الديس بين القوات الأمنية والمواطنين، أسفرت عن سقوط جرحى خلال عملية المداهمات التي روعت النساء والأطفال.