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عدن - ياسمين التهامي - عريس سعودي يفاجئ الجميع بإقامة أغرب زواج مختصر بتكلفة غير متوقعه

وثق مواطن سعودي، إقامة زواج مختصر بأقل التكاليف، مشيرًا إلى أن فكرة الزواج المختصر جاءت تطبيقًا لسنة الرسول (صلى الله عليه وسلم).

وقال المواطن في المقطع المتداول، شاب تزوج، وودع العزوبية على أقل تكلفة، وبدون ديون، وسط جمع من أقاربه وأصدقائه وأحبائه.

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ودعا موثق الفيديو، إلى أنه من الأفضل للإنسان ألا يتكلف وألا يفعل شيء فوق طاقته، موضحًا أن الزواج المختصر لا ينقصه شيئًا، فهو زواج كامل الأركان وكامل الشروط وعلى السنة وفيه أريحية، بحسب قوله.

ولفت المواطن إلى أن إقامة حفلات العرس الضخمة فيها معاصي. وحث الشباب على الزواج المختصر، قائلًا: "يكفي 5 آلاف أو 6 آلافآلاف والنساء باستراحة صغيرة وانتهينا"”لا ينقصه شيء”.. عريس سعودي يفاجئ الجميع بإقامة أغرب زواج مختصر بتكلفة غير متوقعة!