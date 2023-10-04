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عدن - ياسمين التهامي - نيمار يقود الهجوم.. تشكيل الهلال السعودي أمام ناساجي الإيراني بدوري الأبطال

اعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تشكيلة الزعيم الرسمية لمواجهة ناساجي الإيراني، في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويحل فريق الهلال السعودي ضيفًا على نظيره فريق نساجي مازندران الإيراني، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

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وفي مباراة اليوم، يبحث الهلال عن تعويض بدايته السيئة في أول مبارياته في دوري أبطال آسيا، عندما اكتفى بالتعادل أمام ضيفه نافباهور الأوزبكي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتسلح فريق الهلال السعودي "حامل لقب دوري أبطال آسيا أربع مرات" في مباراة اليوم أمام نساجي مازندران الإيراني التي ستقام على إستاد أزادي، بنجومه الذين يتقدّمهم البرازيلي نيمار.

ولم يكن الظهور الأول لنيمار جيداً على الساحة القارية، إذ احتاج الهلال، متصدر الدوري السعودي حالياً، إلى تسجيل هدف التعادل (1-1) في الوقت البدل عن الضائع عبر قلب دفاعه علي البليهي.

وبهدف البليهي، خطف الهلال أحد المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال آسيا نقطة بشق الأنفس أمام نافباهور المشارك للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا، وهي نتيجة لم تكن مرضية لجماهير الموج الأزرق.

وعلى الجانب الآخر، كان فريق نساجي، المتوّج بكأس إيران والذي يقوده حارس الاستقلال السابق مهدي رحمتي، قد حقق بداية جيدة في المجموعة الرابعة بتحقيقه الانتصار على مضيفه مومباي سيتي الهندي بهدفين دون رد.

وجاءت تشكيلة الهلال الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: البريك - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - نيمار

خط الهجوم: مالكوم - ميتروفيتش - ميشائيل ديلجادو