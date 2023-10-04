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عدن - ياسمين التهامي - الهريسة المرملة على أصولها بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة وبطعم ألذ من محلات الحلويات

الهريسة المرملة هي واحدة من ألذ الحلويات الشرقية، وتعد محافظة دمياط أكثر محافظة مختصة بتحضيرها، لذلك دائمًا ما يقبل الكثير من الأشخاص على شرائها جاهزة، كما أن محافظة دمياط تشتهر بتقديم ألذ الحلويات الشرقية، ولكننا من خلال هذا المقال التالي، سوف نحضر إليك طريقة سهلة وبسيطة، لتحضير الهريسة المرملة في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة من محلات الحلويات الشهيرة.

طريقة عمل الهريسة المرملة

تعتمد الهريسة المرملة في تحضيرها، فقط على الدقيق السميد والسمنة والسكر، وفي حالة توفر تلك المكونات، سوف نحضر ألذ صينية هريسة مرملة على الإطلاق.

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