شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً .. إدارة الجوازات بالمملكة السعودية توضح متطلبات جديدة للحصول علي إقامة لمدة 10 سنوات بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رسمياً .. إدارة الجوازات بالمملكة السعودية توضح متطلبات جديدة للحصول علي إقامة لمدة 10 سنوات بها

تسعى المملكة العربية السعودية بإستمرار لتحسين شروط الإقامة للمقيمين الأجانب، وفي هذا الإطار، قد تبنت مجموعة من الإجراءات التي تسهل الحصول على إقامة تمتد لـ 10 سنوات أو أكثر. هذه الخطوة تمنح الأجانب فرصة العمل بدون الحاجة إلى كفيل والبقاء في المملكة بأمان وثقة.

تحدد مجلس الشورى السعودي أربعة متطلبات أساسية للحصول على هذا النوع من الإقامة

اقراء ايضاً :

العمر وجواز السفر: يجب على الشخص أن يكون تجاوز 21 عامًا وأن يملك جواز سفر صالح.

التقرير الطبي: الحاجة إلى تقديم تقرير طبي يؤكد عدم الإصابة بأمراض خطيرة.

الإقامة القانونية: منح الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يحملون إقامة قانونية.

عدم وجود سجل جنائي: الشخص لا يجب أن يكون محكومًا في أي قضية جنائية.

الفئات المؤهلة للإقامة الطويلة أوضح مجلس الشورى الفئات التي يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة، والتي تشمل:

العاملون مع الحكومة: الأجانب الذين عقدوا عقود مع الوزارات أو المؤسسات الحكومية. الطلاب الأجانب: يتاح للطلاب الأجانب المقيمين تقديم طلبات.

النساء المتزوجات من سعوديين: الحصول على الإقامة متاح للنساء المتزوجات من رجال سعوديين. المقيمون بالقرب من الحرمين الشريفين: يشمل الرجال والنساء القاطنين بالقرب.

العاملون في الزراعة والسائقون: الإقامة متاحة لهذه الفئة العاملة. حاملو جوازات السفر الدبلوماسية: إمكانية الحصول على الإقامة متاحة لهم. العاملون في الهيئات الحكومية بشكل دائم: يحق لهم الإقامة الدائمة. تبشيرًا بفترة جديدة من الازدهار والتنمية، تفتح هذه السياسة الجديدة أبوابًا للمزيد من التنوع والتبادل الثقافي. تعزز من حرية الحركة وتحسن من الظروف المعيشية للمقيمين، كما تساهم في جذب الكفاءات وتحفيز النمو الاقتصادي.