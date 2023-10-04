فرنسا: ندعم حق الشعب اليمني في العيش بسلام وكرامة وازدهار

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، على دعم بلادها لحق الشعب اليمني في العيش بسلام وكرامة وازدهار، مجددة التأكيد على دعم جهود تحقيق سلام عادل ودائم.



جاء ذلك في بيان للسفيرة على حسابها في منصة إكس، عقب تسليم نسخة من أوراق اعتمادها لوزارة الخارجية اليمنية، كسفيرة لفرنسا لدى بلادنا، أمس الثلاثاء.



وقالت السفيرة، "إنه لمن دواعي سروري أن أقدم اليوم نسخةً من أوراق اعتمادي كسفيرة لفرنسا لدى اليمن. وإنني أتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الفرنسية- اليمنية. ويحظى الشعب اليمني وحكومته بدعم فرنسا لتحقيق سلام عادل ودائم ومستقبل مزدهر".



وأضافت "كمون" في تسجيل مرئي "يشرفني أن أعمل مع فريقي على تعزيز أواصر الصداقة التي تربط فرنسا باليمن وذلك من خلال دعم الحكومة والمساهمة في جهود السلام برعاية المبعوث الأممي، وجميع شركاؤنا الإقليميين والدوليين".



وختمت السفيرة بيانها بالقول: "تدعم فرنسا حق الشعب اليمني في العيش بسلام وكرامة وازدهار وفي دولة تخدم الجميع".



وكان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، قد تسلم، أمس الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد السفيرة كمون، وبحث معها أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.