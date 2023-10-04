شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مشروب طبيعي يطهر الجسم من السموم كوب واحد سيغير جسمك طبيب سعودي يكشفه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري عن مشروب بسيط يساعد على الوقاية من الأمراض.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: أن المشروب عبارة عن” زنجبيل وليمون ونعناع بدون سكر أو محليات”، وكتب بجانب الفيديو ” طهر جسمك برياليوقال أن جامعة هارفارد الأمريكية أشارت إلى أن الليمون يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي من الالتهابات والأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن هارفارد أطلقت على النعناع مصطلح “علاج قديم”، وأن له دور في الحماية من الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وتابع، ذكرت هارفارد أيضا أن الزنجبيل والكركم يقلل من التوتر.

وأضاف، الزنجبيل يحمي من الالتهابات التي تعد أساس الإصابة بأمراض مثل السكر والضغط والجلطات.

واختتم قائلا:” لا توقف علاجك إلا بأمر الطبيب وإنما أجعل غذائك صحي.. نصيحتي لازم يوميا أو كل يومين شاي أخضر.. ليمون.. نعناع.. قرفة.. لازم تقوى مناعتك”..