شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وحش السيارات من تويوتا وصل سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة كلياً بمواصفات عالمية ومميزات جبارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سنعرض عليكم ضمن هذا التقرير اسعار تويوتا كامري 2024 جديدة في السعودية لدى شركة عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا في المملكة . تمتلك سيارة السيدان اليابانية كامري قاعدة جماهيرية كبيرة في الأسواق العربية ، وهي تنافس كل من ؛ هوندا اكورد ، و نيسان التيما ، و . طول السيارة 4885 ملم .

عرض السيارة 1840 ملم .

ارتفاع السيارة 1445 ملم . اسعار تويوتا كامري 2024 جديدة لدى تويوتا السعودية شركة عبداللطيف جميل : سعر كامري LE STD جديدة يبلغ من 99,820 ريال سعودي أو ما يعادل 26,618 دولار أمريكي .

سعر تويوتا كامري جديدة نسخة LE يبلغ من 103,500 ريال سعودي أو ما يعادل 27,600 دولار أمريكي .

سعر سيارة تويوتا كامري 2024 نسخة GLE يبلغ من 112,355 ريال سعودي أو ما يعادل 29,961 دولار أمريكي .

سعر تويوتا كامري 2024 نسخة GLE-X يبلغ من 130,065 ريال سعودي أو ما يعادل 34,684 دولار أمريكي .

سعر كامري 2024 نسخة SE يبلغ من 118,335 ريال سعودي أو ما يعادل 31,556 دولار أمريكي .

سعر سيارة كامري 2023 نسخة SE V6 يبلغ من 134,780 ريال سعودي أو ما يعادل 35,941 دولار أمريكي .

سعر تويوتا كامري جراندي جديدة مع محرك V6 يبلغ من 147,545 ريال سعودي أو ما يعادل 39,345 دولار أمريكي .

سعر تويوتا كامري هايبرد 2024 نسخة LE يبلغ 104,075 ريال سعودي أو ما يعادل 27,753 دولار أمريكي .

سعر كامري هايبرد جديدة نسخة GLE يبلغ 115,345 ريال سعودي أو ما يعادل 30,758 دولار أمريكي .

سعر سيارة كامري هايبرد 2024 نسخة GLE-X يبلغ 132,250 ريال سعودي أو ما يعادل 35,266 دولار أمريكي .

سعر كامري جراندي هايبرد 2024 يبلغ 148,120 ريال سعودي أو ما يعادل 39,498 دولار أمريكي .

سعر كامري لومير 2024 هايبرد يبلغ 154,215 ريال سعودي أو ما يعادل 41,124 دولار أمريكي . محرك 4 سلندر سعة 2,5 لتر بقوة 204 حصان و 243 نيوتن متر من عزم الدوران .

محرك 6 سلندر سعة 3,5 لتر بقوة 297 حصان و 356 نيوتن متر من عزم الدوران .

محرك 4 سلندر سعة 2,5 لتر مع محرك كهربائي متوفر على سيارات كامري هايبرد يصدر من عملهم معاً قوة 215 حصان و 221 نيوتن متر من عزم الدوران .

كانت هذه تفاصيل خبر وحش السيارات من تويوتا وصل سيارة تويوتا كامري 2024 الجديدة كلياً بمواصفات عالمية ومميزات جبارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.