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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. ماذا فعلت امرأة بسيارة زوجها بعدما علق لافتة ينصح بالتعدد والزواج من امرأة ثانية

وثقت صور متداولة تحطيم امرأة يمنية زجاج سيارة زوجها بعدما علق لافتة تضمنت عبارة تنصح بالتعدد والزواج من امرأة ثانية. وأظهرت صورة سيارة معلق على زجاجها الخلفي لافتة دون عليها عبارة : " "مادمت مؤمناً بأن الدنيا فانية فتوكل على الله وتزوج الثانية". اقراء ايضاً : وأظهرت صورة أخرى نفس السيارة، محطم زجاجها الخلفي، وسط أنباء تشير إلى أن زوجة صاحب السيارة هي من قامت بتحطيم الزجاج اعتراضا على العبارة التي كتبها.

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