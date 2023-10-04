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عدن - ياسمين التهامي - طرق جهنمية هتتخلص من الذباب والناموس في المنزل بطريقة سحرية فعالة وآمنة ١٠٠%

يعد الذباب والناموس من أكثر أنواع الحشرات الضارة في فصل الصيف، تختلف في أنواعها وأحجامها وألوانها، يتشابه الذباب المنزلي والناموس بالإزعاج الذي يسببه للأشخاص، كما أنهم سببًا لانتشار الأمراض، فالناموس ينتج عنه مرض بلازمديوم المالاريا، والذباب يصدر صوت طنين يسبب إزعاج للآخرين، وتوجد العديد من طرق طرد الذباب والناموس بسهولة من المنزل.

طرق طرد الذباب والناموس يزداد انتشار الذباب والناموس مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وهذا يسبب إزعاج للكثيرين الذين يبحثون عن حلول تساعد في التخلص من الذباب والناموس، وهناك بعض الطرق التي تساعدك في التخلص من الذباب والناموس وهي كالتالي:

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المبيدات الحشرية: تعد المبيدات الحشرية بمختلف أنواعها من أبرز وأسهل طرق التخلص من الذباب نهائيًّا، حيث يمكن رشها في المنازل أو المباني، أو الحدائق. خليط السكر والحليب والفلفل الأسود: يتم خلط المواد للتخلص من الذباب بطرق طبيعية، وذلك بمزج ما مقداره نصف لتر من الحليب وربع كوب من السكر وأربع ملاعق طعام من الفلفل الأسود، ويوضع المزيج على النار لعشر أو خمس عشرة دقيقة، ثم يصب في أوعية صغيرة ويتم توزيعه في أماكن تواجد الذباب. الليمون والقرنفل لطرد الذباب: الذباب لا يحب هذه الرائحة، ستقوم بقطع الليمونة إلى نصفين، وبعدها أدخل عددًا من أعواد القرنفل فيها، أي بين 6 و 12 عودًا في كل نصف، ثم قم بوضع قطع الليمون في أوعية أو على الطاولة عند تناول الطعام في الخارج، ما يعمل على إبعاد الذباب. التخلص من الذباب بالخل: املأ ثلاث أرباع وعاء بخل التفاح وإضافة قطرة من الصابون، ما سيؤدي إلى سقوط الذباب في الخل. صنع مصيدة الذباب والناموس: قم بجلب شريط لاصق وعبوة بلاستيكية، إلى جانب نصف كوب من السكر وملعقة من الخميرة، وقلم للتحديد وسكين للمطبخ، واصنع مصيدة بشكل احترافي. التخلص من الذباب بالبخور: يعمل البخور على تهييج النظام التنفسي للذباب وبالتالي طرده بكل سهولة وسرعة، حيث يعمل البخور كالدخان الخانق إذ يمنع الذباب من التنفس. طرق أخرى لطرد الذباب والناموس يعد الريحان من أكثر الطرق انتشارًا لطرد الذباب من المنزل، وذلك بوضع أوراق الريحان البري في المنزل أو المكان المعني؛ لأن رائحتها تطرد الذباب وتمنع اقترابه من المكان. يمكنك استخدام الصابون السائل لطرد الذباب، وذلك بتحضير مصيدة الذباب ووضع قليل من سائل الصابون في وعاء مع قطرات ماء ليجذبه ويقضي عليه.