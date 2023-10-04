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عدن - ياسمين التهامي - شاهد صانع المحتوى نايف القحطاني يحذر من نوع فاسد من الدجاج يستخدم في بعض مطاعم الشاورما

حذر صانع المحتوى نايف القحطاني في مقطع فيديو من نوع الدجاج الذي يستخدمه بعض مطاعم الشاورما، مشيرًا إلى أن العديد من تلك المطاعم، وخاصة مطاعم التستر، يستخدمون أسوأ أنواع الدجاج. وأشار القحطاني إلى أن تلك المطاعم يستخدمون دجاج الأمهات الذي لم يعد له فائدة وعمره كبير، وصلت درجة أنها غير صالحة حتى للكلاب. وأوضح أنه يتم استخدام هذا النوع من الدجاج لأنه رخيص التكلفة، حيث يمكن شواء سيخ كامل بتكلفة قليلة وبيعه بأسعار مرتفعة. اقراء ايضاً : وأضاف القحطاني أن الشباب عادة ما يطلبون الشاورما بكثرة من هذه المطاعم ويضيفون عليها الكاتشب والثوم، لكنه أكد على أن الدجاج الذي يتم استخدامه غير مرغوب وقد يكون غير صحي. تحذر هذه التصريحات من جودة الدجاج المستخدم في بعض مطاعم الشاورما وتعزز أهمية الاختيار الحذر عند تناول الوجبات السريعة والتأكد من جودة ونوعية المكونات المستخدمة فيها.

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