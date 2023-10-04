تعز.. تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في عدة جبهات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، تجدد الاشتباكات بين قواته ومليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن الاشتباكات تجددت بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الضباب (غربي المدينة)، وجبهات مقبنة والاحطوب بالريف الغربي للمحافظة.



وأضاف في بيان مقتضب على "فيسبوك"، أن ذلك تزامن مع إحباط قوات الجيش محاولتي تسلل في جبهة كلابة (شمال شرق المدينة)، والجبهة الشرقية لتعز.



وتشهد جبهات تعز بين الفينة والأخرى اشتباكات متقطعة بين الجانبين، إثر محاولات للمليشيا التسلل إلى مواقع قوات الجيش، ضمن عمليات تصعيد مستمرة رغم تحركات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأطرافا دولية وإقليمية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

