كبّدت الناقلين خسائر كبيرة.. مليشيا الحوثي تضاعف نقاط الجبايات في الخط الرابط بين صنعاء والحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف سائقو شاحنات نقل البضائع، عن ازدياد نقاط الجبايات والتقطعات التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤخرا في الخط الرابط بين صنعاء والحديدة بعد أشهر من إعادة فتح موانئ الحديدة أمام الحركة التجارية.



وقال سائقون لـ "يمن شباب نت"، إن هيئة النقل العام التابعة للحوثيين، استحدثت نقاطاً في عدد من القرى بين صنعاء والحديدة، أدت إلى تكدس السائقين وازدياد الحوادث المرورية، وزيادة الجبايات بشكل مضاعف.



وكشف السائقون عن استحداث نقطة تقطع في باجل وأخرى في بني مطر، وعددا من النقاط الأخرى على طول الخط.



وأشاروا إلى أن النقاط الحوثية تمنع مرور الشاحنات إلا خلال أوقات محددة لا تزيد عن ست ساعات باليوم والليلة، ما أدى ذلك إلى تكبد الناقلين خسائر فادحة.



وتظهر صور نشرها سائقون على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الشاحنات متوقفة في قرية المساجد ببني مطر بسبب القرار الحوثي، وكشف آخرون أن نقاط التقطع تهدف إلى إجبار السائقين على دفع جبايات مقابل السماح لهم بالمرور.

