عدن - ياسمين التهامي - كيف تعرف مزاجية الشخص الذي أمامك من خلال عدسة عينه؟ شاهد: مختص سعودي يجيب

2023/10/04 الساعة 03:25 مساءً (جهينةيمن)

علق المختص في لغة الجسد محمد البيشي، على سؤال "كيف تعرف مزاجية الشخص الذي أمامك من خلال عدسة عينه؟".

وقال البيشي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": إذا كان البؤبؤ اللي داخل العين متسع فاعرف أن هذا الشخص عنده شعور إيجابي ومبسوط وسعيد.

وتابع: إذا كان بؤبؤ العين ضيق وصغير فهذا معناه إنه عنده شعور سلبي قد يكون زعلان أو متعصب.

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