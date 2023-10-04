شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بسهولة هيتصبغ.. صبغ الشعر الأبيض المجعد بالقرنفل والقهوة بسهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقوم الفتيات بالبحث عن طرق من خلالها يستطعن صبغ الشعر الأبيض المجعد ، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن استخدام القرنفل في تلك الوصفة، فالقرنفل يساعد بشكل كبير على التخلص من المشاكل الشعر مثل مشكلة الشعر الأبيض أو الشيب المبكر التي يتعرض إليه معظم السيدات كل هذا سوف ينتهي نهائيا بعد استخدام وصفة القرنفل، ولكن تستخدم بشكل عام لمن يعانون من مشكلة الشعر الأبيض فهي وصفة بسيطة وغير مرهقة بالمرة في استخدامها، ومن الجدير بالذكر أن الشعر الأبيض يكون مشكلة مزعجة للعديد من النساء، لذا نرى أنهن يتساءلن عن طرق للتخلص منه، والقيام بصبغه، وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف سويًا على طريقة صبغه بالتفصيل في المنزل، بمكونات بسيطة للغاية، وبخطوات سهلة.

صبغ الشعر الأبيض المجعد مع تقدم العمر أو مع المرور بحالة نفسية سيئة أو من ضمن العوامل الوراثية التي اشتهرت بشكل كبير، فبالتأكيد يجب أن نقوم بالتخلص من هذه المشكلة ونبدأ بالاستعانة بوصفه القرنفل إحدى الوصفات البسيطة جدا الغير مرهقة في تكلفتها أو في تطبيقها على الشعر مع القهوة وهي تعد وصفة طبيعية وخلطه متميزة لصبغ الشعر اللون الأبيض، والوصفة تكون كالآتي:

المكونات

ملعقة من القرنفل.

اثنين ملعقة من القهوة.

اثنين ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ربع فنجان من الماء الدافئ.

خطوات عمل الوصفة

أولا عزيزتي قومي بغسيل شعرك بشكل جيد حتى تتجنبي بقايا الزيوت أو كريمات الخاصة بالشعر مباشرة.

واتركيه لمده خمس دقائق ثم ابدئي بتحضير وعاء واسع وضعي فيه القهوة مع زيت الخروع وزيت الزيتون.

اخلطيهم بشكل جيد وقومي بتطبيق هذه الوصفة على بصيلات الشعر مع التدليك بلطف.

الآن قومي بتغطية الشعر بشكل جيد.

بإمكانك أن تنتظري من ساعة إلى ثلاث ساعات.

بعد ذلك نبدأ بغسيل الشعر باستخدام الشامبو الصحي أو المناسب مع الشعر الأبيض.

ثم يتم استخدام البلسم من الحصول على شعر طري وليس هايش، كذلك أن هذه الوصفة تكرر كثيرا على الأقل مرتين في الشهر للحصول على أفضل النتائج.

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