شكرا لبحثكم عن خبر اعدام قاتل "سكران" في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة صيرة الابتدائي في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023م حكما في قضية مقتل المجني علي عامر علي عبدالله سكران ، فيما نصه: أولاً: إدانة المتهم أحمد محمد عبدالهادي سيف بإرتكاب جريمة قتل المجني عليه/ عامر علي عبدالله سكران عمداً ودون توافر سبب الإباحة. ثانياً: يعاقب المدان في البند السابق بالإعدام قصاصاً وقوداً بالمجني عليه/ عامر علي عبدالله سكران. ثالثاً: حق الإستئناف مكفول بقوة القانون لمن أراد ذلك خلال مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ النطق بالحكم.

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