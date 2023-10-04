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عدن - ياسمين التهامي - في واقعة هزت المملكة عريس سعودي ينهي حياة عروسه والسبب صادم ولا يخطر على بال بشر

أعاد رواد السوشيال ميديا تداول حادثة سابقة صادمة، وقعت في أرض المملكة العربية السعودية، بطلها عريس أقدم على انهاء حياة عروسه وتخلص من جثتها في الشارع في جريمة غير مسبوقة.

وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة التي صدمت الشارع السعودي فقد حدثت في محافظة الطائف السعودية، حيث قام شاب بقتل قتل عروسه عقب نشوب خلاف بينهما أثناء سفرهما بالسيارة وتركها جثة بالطريق أمام ومسمع الجميع.

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وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدأت القصة بزواج عروسين قبل سبعة أيام من الواقعة المؤسفة، وبعد ذلك عزم العريس للسفر مع عروسه إلى مدينة الطائف لكي يريها شقتها وبعد قضي بضعة أيام في الشقة الخاصة بهما وقررا العودة إلى مسقط رأسه تقول المصادر أن ثمة خلاف نشب بينهما فوق السيارة.

رواد السوشيال ميديا وهم يسردون الواقعة في صفحاتهم ومواقعهم يواصلون القول أنه وبعد نشوب الخلاف بينهما قام العريس بعد توقيف السيارة وأخرج عروسه من السيارة ثم ضربها بحجرة كبيرة فارقت الحباة على الفور!

وبحسب رواد مواقع التواصل فإن العريس بعد ذلك قام بإجراء اتصال هاتفي بوالدته والتي وجهته بأن يتركها ويفر وهي ستقوم باخبار اسرتها بأنها تعرضت لحادث سير.

الواقعة الأليمة لاقت غضب واسع عمّ الشارع السعودي ودشن رواد السوشيال ميديا “هاشتاج” “القصاص من قاتل روان” والذي تصدر حينها قائمة الترند بموقع تويتر.

وطالب رواد مواقع التواصل المختلفة الجهات المختصة بسرعة القبض على الجاني وتقديمه للمحاكمة وتنفيذشرع الله قصاصاً.

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