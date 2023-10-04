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عدن - ياسمين التهامي - ارخص سيارات مستعملة في السعودية.. فورد إكسبلور بسعر 11 ألف ممشى قليل كاش وتقسيط وغيرها من السيارات

تعتبر امتلاك السيارة من الاستثمارات المفيدة والمجديّة، حيث توفر الراحة والرفاهية وتقلل من الجهد والوقت المبذول، وفي ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ، يلجأ الكثيرون إلى شراء السيارات المستعملة، وخاصة في المملكة العربية السعودية، تتوفر العديد من السيارات المستعملة التي يمكن شراؤها بمزايا متنوعة وبأسعار مناسبة، في هذا المقال، سنستعرض أفضل السيارات المستعملة المتاحة للبيع في السعودية بأسعار لا تتجاوز 14000 ريال سعودي.

سيارة شيفرولية بليزر موديل 2005

مميزات سيارة شيفرولية بليزر موديل 2005

سيارة إم جي 350 سي موديل 2013

يتم عرض سيارة إم جي 350 سي موديل 2013 للبيع، وهي في حالة استعمال نظيفة وتحتوي على المواصفات اليابانية، السيارة في حالة ممتازة ولم تتعرض لأي حوادث، وتم إعادة دهان جزئي للهيكل الخارجي الذي يأتي باللون الفضي اللامع، والداخلية باللون البيج.

تتمتع السيارة بمقاعد جلد نظيفة، يمكن الحصول على السيارة بشراء نقدي فقط بسعر مغري قدره 13,000 ريال سعودي، يُرجى التواصل مع مالك السيارة عبر الاتصال بالرقم الموجود أدناه (0505768858) للجادين فقط من أجل التفاوض وإتمام عملية البيع ومعاينة السيارة.

تتضمن مواصفات سيارة إم جي 350 سي 2013 ما يلي:

سيارة فورد إكسبلورر موديل 2007

يتوفر للبيع بشكل عاجل سيارة فورد إكسبلورر موديل 2007 بحالة استعمال نظيفة، وبسعر مغري جدًا قدره 11,000 ريال سعودي نقدًا فقط، تقع السيارة في منطقة ظهرة لبن بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، تتمتع السيارة بمواصفات خليجية وتكاد تكون في حالة ممتازة دون تعرضها لأي حوادث.

تم قياس المسافة التي قطعتها السيارة بمقياس العداد وتبلغ 200,000 كيلومتر قابلة للزيادة، تأتي السيارة باللون الأسود الأصلي للدهان الخارجي واللون البيج للتنجيد الداخلي، يُرجى الاتصال بصاحب السيارة مباشرة على الرقم التالي (0500920426) للحصول على مزيد من المعلومات والتواصل بشكل جاد.

تتميز سيارة فورد إكسبلورر موديل 2007 بالمواصفات والمزايا التالية:

ما هي السيارات الممنوعة من دخول السعودية؟

كم اقل موديل سيارة تدخل السعودية؟

يجوز استيراد المركبات الخفيفة مثل السيارات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل التي لا تزيد قدرتها عن 3.5 طنًا، شريطة:

كم سعر ارخص سيارة في السعودية؟

تعتبر سيارة “شانجان” الصينية الإصدار 2023، أرخص سيارة في السوق السعودية من حيث السعر، حيث يتراوح متوسط أسعار هذه السيارة حوالي 45,000 ريال سعودي.