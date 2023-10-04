المونيتور: صفقة صواريخ أمريكية مع سلطنة عمان.. ما علاقتها بحرب اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس يوم الثلاثاء بخطة لبيع سلطنة عمان صواريخ من طراز TOW 2B المضادة للدبابات، بقيمة 70 مليون دولار.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن الصفقة، التي ستشمل 301 صاروخ' تاو' موجه بصريًا بالإضافة إلى دعم المقاولين الأمريكيين، “لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.



وسيكون المقاول الرئيسي هو شركة تصنيع الأسلحة Raytheon Missile and Defense، الشهيرة ومقرها في توكسون، أريزونا.



وجاء في البيان الصحفي لوزارة الخارجية: "لا توجد اتفاقيات تعويض معروفة مقترحة فيما يتعلق بهذا البيع المحتمل".



سبب الأهمية: سعت عمان إلى تعزيز دفاعاتها الحدودية في السنوات الأخيرة وسط الحرب في اليمن. ومع احتدام الصراع في عام 2016، طلبت عمان شراء حوالي 400 صاروخ TOW 2B من الولايات المتحدة لتعزيز برنامجها لتكامل الدفاع الأرضي.



ولا تزال عُمان الدولة الوحيدة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم إلى العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن ضد الحوثيين، وقد سعت إلى لعب دور وساطة في إنهاء الصراع.



وعلى الرغم من حضورهم المحادثات في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، ظل الحوثيون متفائلين تجاه مستقبلهم في اليمن، حيث استعرضوا معداتهم العسكرية - بما في ذلك طائرة مقاتلة من طراز F-5 من المحتمل أنهم حصلوا عليها من مخزونات القوات الجوية اليمنية القديمة - في صنعاء الأسبوع الماضي بمناسبة الذكرى التاسعة لانقلابهم .



وفي الأسبوع الماضي، قتلت طائرة بدون طيار أربعة جنود بحرينيين بالقرب من الحدود السعودية مع اليمن. وألقت المنامة باللوم في الهجوم على الحوثيين الذين لم يعلنوا مسؤوليتهم عنه.



وإذا كان الحوثيون من نفذ الهجوم بالفعل، فقد يهدد ذلك بزعزعة استقرار وقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من عام في اليمن.



وأنهت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى التحالف الذي تقوده السعودية بعد وقت قصير من توليه منصبه في عام 2021، على الرغم من أن مسؤولي البنتاغون سعوا إلى طمأنة دول الخليج بالتزامهم بالدفاع عنهم.

المصدر: المونيتور- ترجمة: يمن شباب نت

