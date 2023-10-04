أثناء عودتهم من النزوح.. مقتل أسرة بانفجار لغمين زرعتهما مليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة مدنيين من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، بانفجار لغمين زرعتهما مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن رجلا وزوجته وطفلهما البالغ من العمر 7 أعوام قتلوا بانفجار لغمين متصلين بسلك معدني كانت قد زرعتهما مليشيات الحوثي الإرهابية في مدخل منزلهم في منطقة الجبلية جنوب مدينة التحيتا.



وأفاد الناشط الحقوقي مجاهد القب عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، بأن أهالي المنطقة سمعوا انفجارين متتالين عقب توقف الدرجة النارية التي كان يستقلها الضحايا، وشاهدوا تصاعد النيران من سور المنزل، وأن أشلاء الضحايا تطايرات في أجزاء واسعة بمدخل المنزل.



وبحسب الأهالي فأن الضحايا كانوا نازحين في مدينة الجراحي منذ ما يزيد على أربعة أعوام وأن الانفجار حدث لحظة عودتهم إلى منزلهم من رحلة النزوح.



وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، أعلنت تسجيل 20 ضحية في صفوف المدنيين جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب خلال شهر أغسطس.



والأسبوع الماضي، أصيبت طفلتان وامرأة من اسرة واحدة بجروح، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في قرية الخضيرة بمنطقة الحمينية بمديرية حيس.



ومؤخرا، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن اليمن يعاني من أحد أعلى معدلات التلوث بالألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات القاتلة في العالم، وذلك بعد تسع سنوات من بدء الحرب الأهلية الوحشية.



يشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية مسؤولة عن زراعة أكثر من مليوني لغم في مناطق متفرقة في البلاد، والتي تسببت بمقتل وإصابة الآلاف من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

