افتتاح اربع كليات جديدة وتدشين الدراسة في جامعة المهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح محافظ المهرة محمد علي ياسر، ومعه رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات، اليوم الأربعاء، اربع كليات جديدة في جامعة المحافظة شرقي اليمن.



وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن ياسر وكلشات افتتحا، "كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم التطبيقية والصحية، وكلية العلوم الإدارية، وكلية التعليم المفتوح في الجامعة".



كما دشنا العام الجامعي الجديد في الأقسام الجديدة وهي: "رياض الأطفال بكلية التربية، وتقنية المعلومات، وطب وجراحه الفم والأسنان بكلية العلوم التطبيقية والصحية".



بالإضافة إلى قسم الإعلام، وقسم الشريعة والقانون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وقسم التسويق بكلية العلوم الإدارية.



واطلع المحافظ بن ياسر على سير الدراسة و أبرز احتياجاتهم والصعوبات التي تواجههم، مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بدعم الجامعة وقطاع التعليم بصورة عامة.



من جانبه ثمن الدكتور أنور كلشات، الدعم المقدم من قبل السلطة المحلية لجامعة المهرة والذي مكن إدارة الجامعة من فتح تخصصات نوعية تلبي احتياج ورفد السوق المحلي بالكوادر المؤهلة.

