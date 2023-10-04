شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عيلة ماتت بسببها”.. 6 فئات ممنوعين من تناول سودانية حلاوة المولد صحتك انت وأولادك في خطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حلوى السودانية من أشهر حلويات مولد النبي، التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر منذ مئات السنين، فهي حلوى لذيذة وتقليدية، ينتظرها الجميع من العام إلى العام، ومع ذلك، فإن حلوى السودانية غنية بالسكريات والدهون، مما قد يسبب مشاكل صحية لبعض الأشخاص، وخاصةً الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة.أشخاص ممنوع تناولهم حلوى السودانية

حذرت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية بالجمعية المصرية، بعض الأشخاص من تناول حلوى السودانية، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، مما قد يسبب لهم مشاكل صحية، وهم:مرضى السكري: حيث يؤدي تناولها إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

مرضى السمنة: حيث تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي: حيث تؤدي إلى زيادة أعراض الاضطرابات الهضمية، مثل الغازات وآلام المعدة وعسر الهضم.

مرضى أنيميا الفول: يجب على الأشخاص المصابين بأنيميا الفول عدم تناول حلوى السودانية، حيث تحتوي السودانية على مادة تسمى “التيامين”، والتي يمكن أن تتفاعل مع أدوية علاج أنيميا الفول، مما قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الطفح الجلدي، وسرعة ضربات القلب، والتحسس.

الأطفال: يجب على الآباء والأمهات الحد من تناول أطفالهم السودانية، تحتوي السودانية على نسبة عالية من السكريات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان، كما أنها من الحلويات اليابسة، والتي يمكن أن تؤدي إلى كسر الأسنان..