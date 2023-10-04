شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة يمنيه شهيره تعلن زواجها على زوج مشهوره سعودية وتشعل تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الفنانة اليمنية المقيمة في المملكة سنومة العذيبي، عن عقد قرانها على مشعل الخالدي طليق الناشطة ومشهورة سناب أميرة الناصرونشرت سنومة عبر حسابها على سناب شات صورة لمشعل الخالدي دون عليها:، "تم بحمد الله عقد قراني على من اختارها الله لي وألفتها نفسي وارتضيتها زوجة وشريكة لحياتي". وأضاف: اللهم أجعلني لها كما تحب وأجعلها لي كما أحب واجعلنا لك كما تحب وترضى. يذكر أن مشعل الخالدي هو زوج المشهورة السعودية أميرة الناصر وأثار خبر الزواج جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مبدين مفاجأتهم من انفصاله عن زوجته الأولى التي اعتاد الظهور معها على السوشيال ميديا..

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