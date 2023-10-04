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عدن - ياسمين التهامي - معجزة التين الشوكي تعالج هذه الأمراض المزمنه ولكن بهذه الطريقة السحرية..اتعرف عليها 2023/10/04 الساعة 08:21 مساءً اقراء ايضاً : : تعرف على فوائد التين الشوكي في الآتي: ما هو التين الشوكي؟ التين الشوكي هو نوع من أنواع الفواكه تنمو ثماره على أطراف ألواح صنف معين من أشجار الصبار (Nopales cacti)، ويضم هذا الصنف من الصبار أكثر من 200 نوع مختلف بعضها لا تصلح ثماره للاستهلاك البشري.ل ثمار التين الشوكي شكل أسطواني، وتحتوي القشرة الخارجية للثمار على القليل من الشوك، ويكون لون قشرة ولب التين الشوكي أخضر في البداية، ومع نضج الثمار يتغير لون اللب من الداخل إلى تدرجات اللونين الأصفر والأحمر [: إن مذاق التين الشوكي أشبه بمزيج بين مذاق كل من البطيخ وتوت العليق، أما رائحته فهي أقرب ما تكون إلى الخيار، فوائد التين الشوكي الصحية إليك قائمة بأهم الفوائد التين الشوكي المحتملة في ما يأتي: 1. تنظيم مستويات سكر الدم قد يكون للتين الشوكي تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم، إذ وجد أن تناول ثمار التين الشوكي قد يساعد على الآتي: خفض مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بين 17 - 48%. خفض فرص الإصابة بمرض السكري. 2. تحسين صحة الجهاز الهضمي بسبب احتواء ثمار التين الشوكي على كمية عالية نسبيًا من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المختلفة فإن تناول التين الشوكي بانتظام قد يعود بفوائد عديدة على الجهاز الهضمي، إذ قد يساعد التين الشوكي على الآتي: تنظيف القولون وتحسين صحته. الوقاية من الإمساك، وتنظيم عمليات الهضم والإخراج. خفض فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل: سرطان القولون، وقرحة المعدة. 3. تحسين صحة القلب والشرايين بسبب غنى التين الشوكي بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى الهامة لجهاز الدوران، فإن من فوائد التين الشوكي عند تناوله بانتظام قد يساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إذ قد تساعد العناصر المذكورة على الآتي: خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم، سواء الوراثي أم المكتسب. خفض ضغط الدم المرتفع. الوقاية من حدة الأعراض المرافقة لبعض أمراض القلب . ويعد ضغط الدم المرتفع والكولسترول المرتفع من العوامل التي قد ترفع من فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل: تصلب الشرايين. 4. تقوية المناعة من فوائد التين الشوكي المساعدة على تقوية مناعة الجسم، ويعزى ذلك غالبًا لاحتواء التين الشوكي على كميات عالية نسبيًا من فيتامين ج وفيتامين هـ، بالإضافة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على الآتي: تخليص الجسم من السموم. تحسين عمليات الأيض. الوقاية من تأثير الشوارد الحرة. تحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء. 5. تقوية العظام والأسنان تعد ثمار التين الشوكي ثمارًا مضادة للالتهاب وللعدوى بطبيعتها، إذ تحتوي على مركبات كيميائية قد تساعد على الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة : تعرف على فوائد التين الشوكي في الآتي: ما هو التين الشوكي؟ التين الشوكي هو نوع من أنواع الفواكه تنمو ثماره على أطراف ألواح صنف معين من أشجار الصبار (Nopales cacti)، ويضم هذا الصنف من الصبار أكثر من 200 نوع مختلف بعضها لا تصلح ثماره للاستهلاك البشري.ل ثمار التين الشوكي شكل أسطواني، وتحتوي القشرة الخارجية للثمار على القليل من الشوك، ويكون لون قشرة ولب التين الشوكي أخضر في البداية، ومع نضج الثمار يتغير لون اللب من الداخل إلى تدرجات اللونين الأصفر والأحمر [: إن مذاق التين الشوكي أشبه بمزيج بين مذاق كل من البطيخ وتوت العليق، أما رائحته فهي أقرب ما تكون إلى الخيار، فوائد التين الشوكي الصحية إليك قائمة بأهم الفوائد التين الشوكي المحتملة في ما يأتي: 1. تنظيم مستويات سكر الدم قد يكون للتين الشوكي تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم، إذ وجد أن تناول ثمار التين الشوكي قد يساعد على الآتي: خفض مستويات سكر الدم بمعدلات تتراوح بين 17 - 48%. خفض فرص الإصابة بمرض السكري. 2. تحسين صحة الجهاز الهضمي بسبب احتواء ثمار التين الشوكي على كمية عالية نسبيًا من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المختلفة فإن تناول التين الشوكي بانتظام قد يعود بفوائد عديدة على الجهاز الهضمي، إذ قد يساعد التين الشوكي على الآتي: تنظيف القولون وتحسين صحته. الوقاية من الإمساك، وتنظيم عمليات الهضم والإخراج. خفض فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي، مثل: سرطان القولون، وقرحة المعدة. 3. تحسين صحة القلب والشرايين بسبب غنى التين الشوكي بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى الهامة لجهاز الدوران، فإن من فوائد التين الشوكي عند تناوله بانتظام قد يساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إذ قد تساعد العناصر المذكورة على الآتي: خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم، سواء الوراثي أم المكتسب. خفض ضغط الدم المرتفع. الوقاية من حدة الأعراض المرافقة لبعض أمراض القلب . ويعد ضغط الدم المرتفع والكولسترول المرتفع من العوامل التي قد ترفع من فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل: تصلب الشرايين. 4. تقوية المناعة من فوائد التين الشوكي المساعدة على تقوية مناعة الجسم، ويعزى ذلك غالبًا لاحتواء التين الشوكي على كميات عالية نسبيًا من فيتامين ج وفيتامين هـ، بالإضافة لمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على الآتي: تخليص الجسم من السموم. تحسين عمليات الأيض. الوقاية من تأثير الشوارد الحرة. تحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء. 5. تقوية العظام والأسنان تعد ثمار التين الشوكي ثمارًا مضادة للالتهاب وللعدوى بطبيعتها، إذ تحتوي على مركبات كيميائية قد تساعد على الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة الرياضة . لذا ونظرًا لأن مرض هشاشة العظام هو مرض التهابي بطبيعته فإن تناول التين الشوكي قد يساعد على الوقاية منه أو خفض فرص الإصابة به . كما يحتوي التين الشوكي على كمية عالية نسبيًا من الكالسيوم، لذا فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تقوية العظام والأسنان . 6. فوائد التين الشوكي الأخرى لا تقتصر فوائد التين الشوكي على ما ذكر فحسب، بل قد تشمل العديد من الفوائد المحتملة الأخرى، مثل:: تخليص الجسم من السموم. تحسين عمليات الأيض. الوقاية من تأثير الشوارد الحرة. تحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء. 5. تقوية العظام والأسنان تعد ثمار التين الشوكي ثمارًا مضادة للالتهاب وللعدوى بطبيعتها، إذ تحتوي على مركبات كيميائية قد تساعد على الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة الرياضة . لذا ونظرًا لأن مرض هشاشة العظام هو مرض التهابي بطبيعته فإن تناول التين الشوكي قد يساعد على الوقاية منه أو خفض فرص الإصابة به. كما يحتوي التين الشوكي على كمية عالية نسبيًا من الكالسيوم، لذا فإن تناوله بانتظام قد يساعد على تقوية العظام والأسنان. 6. فوائد التين الشوكي الأخرى لا تقتصر فوائد التين الشوكي على ما ذكر فحسب، بل قد تشمل العديد من الفوائد المحتملة الأخرى، مثل: المساعدة في خسارة الوزن الزائد. خفض فرص إصابة الكبد بالأمراض. تقليل عدد نوبات الشقيقة. خفض فرص الإصابة بالسرطان، والوقاية من نمو وانتشار الخلايا السرطانية لدى الأشخاص المصابين بالمرض. تخفيف حدة الأعراض المرافقة للمتلازمة السابقة للحيض. الوقاية من بعض مشكلات البشرة، مثل: التصبغات، والهالات السوداء، وعلامات تقدم السن. الوقاية من تساقط الشعر. القيمة الغذائية للتين الشوكي تنبع فوائد التين الشوكي من القيمة الغذائية الموجودة فيه، حيث يحتوي كل 100 غرام من التين الشوكي على العناصر الغذائية المبينة في الجدول الآتي: السعرات الحرارية 41 سعرة حرارية الماء 87.6 غرام البروتينات 0.73 غرام الألياف الغذائية 3.6 غرام الكالسيوم 56 ملليغرام الحديد 0.3 ملليغرام المغنيسيوم 85 ملليغرام الفسفور 24 ملليغرام البوتاسيوم 220 ملليغرام الصوديوم 5 ملليغرام الزنك 0.12 ملليغرام السيلينيوم 0.6 مايكروغرام فيتامين ج 14 ملليغرام النياسين 0.46 ملليغرام حمض الفوليك 6 مايكروغرام فيتامين أ 43 وحدة دولية محاذير وأضرار التين الشوكي بعد التعرف على فوائد التين الشوكي ننوه أنه قد يتسبب تناول التين الشوكي ببعض الأضرار، مثل: هبوط حاد في مستويات سكر الدم، لا سيما عند مرضى السكري الذي يتناولون أدوية تسبب انخفاض سكر الدم. بعض الاضطرابات الهضمية، مثل: إسهال، أو غثيان، أو نفخة وغازات. ..: معجزة ربانية في نبات التين الشوكي تعالج هذه الأمراض المزمنه ولكن بهذه الطريقة السحرية.. تعرف عليها [ معجزة التين الشوكي تعالج هذه الأمراض المزمنه ولكن بهذه الطريقة السحرية.. تعرف عليها

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