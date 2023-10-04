مقتل قيادي في قوات المجلس الانتقالي وإصابة أخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي في قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وأصيب آخرون، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة بمركبة عسكرية شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن قائد قطاع الحزام الأمني في منطقة شقرة النقيب "سالم علي صلعان" قتل وأصيب 8 من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية بالقرب من مفرق تورمه شرق مديرية مودية بمحافظة أبين.



وأوضحت، أن العبوة الناسفة انفجرت في المركبة أثناء حملة عسكرية تقوم بها الأجهزة الأمنية في مديرية مودية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنه تم إسعاف الجرحى لمستشفى المدينة لتلقي العلاج.



وجاء هذا الهجوم بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مماثل استهدف القيادي في قوات الانتقالي اللواء فضل باعش في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، والذي نجا من الهجوم وأصيب 5 من مرافقيه.



وتشهد محافظة أبين العديد من العمليات التي تستهدف قيادات أمنية، كانت آخرها العملية التي استهدفت قائد الحزام الأمني بالمحافظة العميد عبد اللطيف السيد في مديرية مودية في أغسطس/آب الماضي.

