مركز حقوقي: مليشيا الحوثي أغرقت طفلين شقيقين حتى الموت شمالي تعز

اتهم المركز الأمريكي للعدالة، اليوم الأربعاء، مليشيا الحوثي الإرهابية بإغراق طفلين شقيقين حتى الموت في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال المركز الحقوقي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن عناصر حوثية مسلحة أغرقت طفلين وهما منير عبد الواسع العباسي" 12 عام، وشقيقه الطفل " مختار عبد الواسع العباسي" 9 أعوام، في مديرية التعزية شمالي محافظة تعز، في أحد برك المياه حيث كان يسبح عناصر الحوثي.



وأكد البيان، أن المليشيا تعمدت إغراق الطفلين حتى الموت، بعد أن أغرقت أيضا أحد الكباش التابعة لهما، ثم تم دفنهما من قبل الأهالي دون عرض جثتيهما على الطبيب الشرعي.



ونقل المركز الأمريكي، عن أهالي المنطقة أن رد المشرف الحوثي على المنطقة اعتبر أن إغراق الطفلين جاء ردا على رعيهما الأغنام ضمن منطقة عسكرية قال الحوثي إنها محظورة.



وختم المركز بيانه بدعوة جماعة الحوثي لفتح تحقيق قضائي عاجل في ملابسات الحادثة وتقديم الأفراد المتورطين للعدالة الجنائية.

