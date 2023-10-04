المجلس الرئاسي يشدد على ضرورة إشراك "شرطة نسائية" في الحملة الأمنية بحضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأربعاء، على ضرورة إشراك الشرطة النسائية في الحملة الأمنية بمدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، وذلك بعد تداول فيديو لجنود لحظة مداهمة أحد المنازل.



جاء ذلك في اتصال أجراه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، مع محافظ محافظة حضرموت مبخوت بن ماضي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



واطلع المحرمي، على سير العملية الأمنية التي أطلقتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة المحافظ تحت شعار (ميزان العدل)، مشيدا بنجاح الحملة.



وشدد على ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة، وضبط المطلوبين أمنياً والعناصر التخريبية والخارجين عن القانون والصادرة بحقهم أحكام قضائية، مؤكداً ضرورة وجود شرطة نسائية للحالات التي تستدعي ذلك.



بدوره، أكد بن ماضي، أن الحملة الأمنية التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، وضبط العناصر التخريبية والخارجين عن النظام والقانون الصادرة بحقهم أحكاماً قضائية، مستمرة في تحقيق النجاحات الأمنية وتثبيت الأمن العام خدمة لأبناء المحافظة"، وفق المصدر.



وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة الأمنية بحضرموت إطلاق حملة أمنية بمشاركة المنطقة العسكرية الثانية ضد من وصفتهم بـ"المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون" في مدينة المكلا.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق مداهمة جنود لمنازل في منطقة الديس، ودخول أحد المنازل دون مراعاة لخصوصيات الأطفال والنساء خاصة وأن الاقتحام كان ليلا.



في السياق، طالب الأمين العام المساعد لمرجعية قبائل حضرموت، الشيخ سلطان التميمي، اللجنة الأمنية بالمحافظة بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي صاحبت المداهمات التي نفذتها الحملة الأمنية.



وأكد التميمي في تغريدة على منصة "إكس"، رفضه القاطع لأي تجاوزات تروّع الأسر وتمتهن كرامة الإنسان، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك التجاوزات، وإطلاق سراح من لم تثبت عليه أي تهمة من المعتقلين.

بدورها، طالبت الحقوقية هدى الصراري عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) السلطة المحلية في حضرموت بالتوضيح عن تفاصيل وحيثيات المقطع المتداول.



وقالت الصراري إنه "مهما كانت التهمة الموجهة للمشتبه به لا يجوز حسب الأعراف والتقاليد والقوانين اليمنية التهجم على المنزل بهذه الطريقة المروعة إلا في الجرائم المشهودة وفي عدم وجود نساء وأطفال".



وأضافت مخاطبة قيادة حضرموت: "علموا جنودكم القانون اليمني ودرسوهم مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأعراف قبل أن تلبسوهم البدلات والاقنعة.. فحرمة المواطن وترويعة مخالفة".

