ضُبطت أثناء تهريبها للحوثيين باليمن.. الولايات المتحدة تنقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية إلى أوكرانيا

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسؤولون إن الولايات المتحدة سترسل آلاف الأسلحة والذخيرة التي استولت عليها من إيران إلى أوكرانيا، في محاولة للحفاظ على إمدادات القوات الأوكرانية مع تزايد انقسام الحلفاء الغربيين داخليًا حول ما إذا كانوا سيواصلون إرسال إمداداتهم الخاصة.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل 1.1 مليون طلقة من الذخيرة الإيرانية إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن ترسل الأسلحة المتبقية قريبًا.



وأضاف مسؤولون إن البحرية الأمريكية استولت على الأسلحة من مجموعة عديمة الجنسية كانت تنقل الأسلحة من الحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى قوات الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية.



بالإضافة إلى ذلك، صادرت البحرية أكثر من 9000 بندقية و284 رشاشًا وحوالي 194 قاذفة صواريخ وأكثر من 70 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات وأكثر من 700 ألف طلقة ذخيرة كانت في طريقها من إيران إلى اليمن، حسبما ذكرت وزارة العدل في يوليو/تموز.



وتقوم الولايات المتحدة بنقل هذه الأسلحة، بالإضافة إلى الأسلحة الأخرى التي تم الاستيلاء عليها أثناء تهريبها إلى اليمن، إلى أوكرانيا أيضًا، حسبما أفادت العديد من التقارير الإخبارية، نقلاً عن مصادر مجهولة.



وشكل إرسال الذخائر إلى اليمن انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يحظر تقديم الأسلحة إلى الحوثيين. وطوال الحرب في أوكرانيا، أرسلت إيران أسلحة إلى روسيا، وخاصة الطائرات بدون طيار.



وفي الوقت نفسه، يخوض بايدن والجمهوريون معركة حول المبلغ الذي ستنفقه الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي. وقد طلب بايدن 24 مليار دولار كمساعدة إضافية لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن العديد من الجمهوريين يعارضون إنفاق هذا المبلغ الكبير.



حيث يهدد المشرعون الجمهوريون بإيقاف الحكومة إذا لم يقطع بايدن والديمقراطيون تلك المساعدة بالإضافة إلى مجالات أخرى من الإنفاق الحكومي، على الرغم من أنه تم تجنب هذه الخطوة مؤقتًا على الأقل من خلال مشروع قانون مؤقت تم إقراره ليلة السبت.



وأعلنت بولندا، التي تقع على حدود أوكرانيا وكانت واحدة من أقوى حلفاء البلاد، أواخر الشهر الماضي أنها ستتوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وسط نزاع تجاري بين البلدين وضغوط متزايدة من حزب المعارضة اليميني المتطرف.



وجاء هذا الإعلان بعد أن فرض المسؤولون البولنديون حظرا على واردات الحبوب الأوكرانية في محاولة لحماية المزارعين المحليين.

بالإضافة إلى ذلك، اشتكى حزب الكونفدرالية في البلاد، الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب في الانتخابات الوطنية المقبلة في 15 أكتوبر، من أن بولندا لا تتلقى القدر الكافي من الامتنان لتسليح أوكرانيا وقبول اللاجئين طوال الحرب.



وأشار جوناثان لورد، أحد كبار الزملاء ومدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، في مقابلة مع شبكة سي إن إن إلى أنه "على مدى أكثر من عام، تم استخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية في أيدي الجيش الروسي لمهاجمة وقتل المدنيين الأوكرانيين”.

وقال بأنها "عدالة " أن أوكرانيا "تستخدم الآن الأسلحة الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها للدفاع عن شعبها ضد الغزو الإجرامي والانتهاكات الروسية".

المصدر: فوربس- ترجمة: يمن شباب نت