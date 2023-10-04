شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي طلب من 100 مطعم وجبة عشاء في وقت واحد وعند وصول عمال التوصيل كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق عامل توصيل عربي تجمع عدد كبير من عمال خدمة توصيل الأطعمة أمام منزل وهمي حدده شخص عند طلبه وجبات من عدة مطاعم في مدينة هامبورغ بألمانيا.

وقال موثق الفيديو إن أحد الأشخاص ‏طلب من 100 مطعم عشاء وأخبرهم أن الحساب عند الوصول للمنزل، وعند قدوم عمال التوصيل لتسليم الوجبات تبين أن العنوان وهمي.

ويظهر في الفيديو توقف عدد من السيارات تحت الأمطار من أجل توصيل الطلبات لصاحبها قبل أن يتبين أن الأخير فعل "مقلب" فيهم جميعا.

ووصف موثق الفيديو هذا الشخص بأنه غير طبيعي وتساءل عن السبب الذي يجعله يفكر بهذه الطريقة.

اغرب واقعة سعودي طلب من 100 مطعم وجبة عشاء في. وقت واحد وعند وصول عمال التوصيل كانت المفاجأة.